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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54292

В Кабмине рассказали, планируют ли поднимать цены на электричество для населения в 2020 году

Шмыгаль говорит, что позицию согласовали с президентом.

Кабинет Министров Украины не планирует в 2020 году повышать тариф на электрическую энергию для населения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет "Укринформ".

"Мы не собираемся в этом году менять стоимость электроэнергии для населения", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это важный индикатор, и он согласован с президентом Украины.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла информацию о якобы повышении тарифов на электроэнергию и призвала СМИ не распространять недостоверную информацию. Основанием для такого призыва стали сообщения некоторых СМИ со ссылкой на члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, Нацкомиссия предлагает в течение 2-5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Экономика Подорожание электроэнергии Тарифы

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