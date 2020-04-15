В Тростянце установили «музыкальную» лавочку

Оригинальное лавочка в виде пианино - для отдыха и фотосессий! Ее установили возле детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского, говорится в сообщении.
Тростянецкий горсовет сообщает, что агропромышленный рынок по ул. Набережной в Тростянце возобновляет свою работу с пятницы, 1 мая....
По состоянию на 29 апреля в Тростянецкой общине и районе нет новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом....
Архитектор из Тростянца Алина Бер показала в Фейсбуке эскизный проект парка им. Чайковского....
Тростянецкий горсовет сообщает о введенных ограничениях на Пасхальные праздники....
В Тростянце прошло заседание городской комиссии по вопросам ТБЧС....