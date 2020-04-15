В Тростянце установили «музыкальную» лавочку Тростянецкий горсовет сообщает, что возле музыкальной школы им. Чайковского установили оригинальную лавочку.

Оригинальное лавочка в виде пианино - для отдыха и фотосессий! Ее установили возле детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского, говорится в сообщении.