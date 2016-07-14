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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16201

Названы новые сроки приема в вузы Украины (инфографика)

Даты сдвинулись на два месяца.

Ввиду пандемии COVID-19 прием заявлений, экзамены и творческие конкурсы, объявление списков и зачисление на учебу состоятся в дни, указанные Минобразования. Соответствующая инфографика размещена на сайте главного образовательного ведомства.

Напомним, Минобразования назвало наиболее вероятную дату проведения ВНО в 2020 году. Экзаменационные мероприятия состоятся в период между 25 июня и 17 июля.

По результатам ВНО в 2019 году стоит отметить, что 16% участников тестирования по украинскому языку и литературе не преодолели пороговый балл "сдал/не сдал", соответственно эти участники не имеют результатов по шкале 100-200 баллов.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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