Названы новые сроки приема в вузы Украины (инфографика)

Ввиду пандемии COVID-19 прием заявлений, экзамены и творческие конкурсы, объявление списков и зачисление на учебу состоятся в дни, указанные Минобразования. Соответствующая инфографика размещена на сайте главного образовательного ведомства.
Напомним, Минобразования назвало наиболее вероятную дату проведения ВНО в 2020 году. Экзаменационные мероприятия состоятся в период между 25 июня и 17 июля.
По результатам ВНО в 2019 году стоит отметить, что 16% участников тестирования по украинскому языку и литературе не преодолели пороговый балл "сдал/не сдал", соответственно эти участники не имеют результатов по шкале 100-200 баллов.
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