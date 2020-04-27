В Сумах поцарапали «Тойоту», оставленную на тротуаре Фото припаркованного на тротуаре авто выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Швед.

«Я паркуюсь как... Меньше метра оставил пешеходам, полиция приехала, сказали: в базе не бьется и уехали... Кто-то оштрафовал сам, оставив царапины на капоте!», - написал он.