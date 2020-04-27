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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22170

На видео показали, как один человек заражает COVID-19 десятерых на расстоянии

Коронавирус очень быстро распространяется через немытые руки.

Коронавирус COVID-19 может передаваться через немытые руки. Ученые провели эксперимент и записали видео, на котором один человек в течение получаса заражает инфекцией до десяти человек. При этом все участники эксперимента не контактировали друг с другом близко – они накрывали обеденный стол и общались за трапезой.

Ролик, сделанный японским каналом NHK появился в Twitter и быстро стал вирусным. Журналисты вместе с экспертами по инфекционным заболеваниям из Медицинского факультета Университета Св. Марианны в Кавасаки провели эксперимент, показавший, как важно мыть руки, “правильно” чихать и кашлять, пишет ScienceAlert.

https://twitter.com/Johnny_suputama/status/1258786799851376641

На руки “нулевого пациента” нанесли флуоресцентную краску, которая должна была сымитировать выделения при кашле. Затем все участники эксперимента подходили к “шведскому столу”, брали еду на тарелки, накрывали себе стол и обедали. Через 30 минут в помещении включили флуоресцентные лампы, которые показали, что краска повсюду – не только на еде и тарелках. Краска распространилась на руки каждого участника, а трое оказались с краской на лице.

Команда ученых обнаружила, что в распространении больше всего виноваты щипцы, крышки посуды и ручка контейнера с напитком. Эта простая демонстрация показывает, насколько легко вирусы могут распространяться через контактные и загрязненные поверхности.

Врачи постоянно напоминают, как важно регулярно мыть руки с мылом и водой (не менее 20 секунд), не касаться рта, глаз и носа, находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от других людей. Только такие меры предосторожности могут остановить пандемию коронавируса в мире.

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