В Сумах объявили подозрение в распространении наркотиков организованной группе наркодилеров Напомним: в начале апреля нынешнего года сотрудники Управления противодействия наркопреступности, детективного подразделения Следственного управления ГУНП, при силовой поддержке подразделения КОРД и процессуальным руководством прокуратуры Сумской области задержали группу лиц, которые занимались распространением наркотических и психотропных веществ.

В состав группы входили три человека. Через интернет с помощью одного из мобильных приложений они наладили разветвленную сеть систематического бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Свой товар они сбывали с помощью так называемых «закладок» на территории Сум.

Во время санкционированного обыска работники полиции изъяли по месту жительства задержанных наркотические и психотропные вещества, электронные весы, банковские карты, компьютерную технику и материалы для фасовки наркотиков и психотропных веществ, денежные средства, а также предмет, похожий на пистолет, и патроны.

Сейчас трем мужчинам судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и объявлен сообщение о подозрении по ч.3 ст.307 УК Украины, с квалифицирующим признаком - совершение преступления в составе организованной группы.

Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.