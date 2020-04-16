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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:351017

В Сумах человека зарубили топором

Как установили правоохранители, причиной конфликта стала ревность. Чтобы оставить за собой «последнее слово», 45-летний мужчина воспользовался топором.

Около 23:30 на линию «102» от медицинских работников поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 34-летний сумчанин, у которого диагностирован серьезную черепно-мозговую травму.

Чтобы выяснить обстоятельства, при которых человек получил эти повреждения, на место происшествия выехали представители следственного управления ГУНП, руководители и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

В результате первоочередных следственных и розыскных действий правоохранители установили: вечером на одной из улиц Сум, чтобы отдохнуть в компании, встретились несколько мужчин. После совместного распития спиртного, один из них стал в шутку заигрывать с местной женщины. Однако ее сожитель шутки не понял. И, идя «выяснять отношения», прихватил с собой топор. В результате ссоры он ударил своего оппонента по голове, после чего спокойно вернулся домой.

Увидев, как упал без сознания окровавленный человек, один из свидетелей конфликта вызвал «скорую». За сутки пострадавший скончался в отделении реанимации.

Полиция действия ревнивого гражданина квалифицировала по признакам ч. 2 ст. 15. ч. 1 ст. 115 УК Украины как покушение на убийства, и открыла уголовное производство. Однако, в связи со смертью потерпевшего, следователи Сумского отдела полиции переквалифицировали состав преступления как совершение умышленного убийства.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, и уже объявили подозрение в совершении преступления. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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