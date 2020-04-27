На Сумщине болеют коронавирусом 11 детей Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 157 подтвержденных случаев COVID-19, 22 случая было подтверждено у детей. Все они были выявлены как контактных, у всех болезнь протекала в очень легкой форме. Уже 11 детей вылечились, 11 еще лечатся: 2 в Кролевце, 2 в Шостке, 2 в Симоновке Сумского района, 5 в Сумах.