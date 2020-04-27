Только треть больных коронавирусом на Сумщине сами обратились за помощью Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, только 47 из 157 пациентов сами обратились за помощью, все остальные были обнаружены при обследовании как контактные.