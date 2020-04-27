Только треть больных коронавирусом на Сумщине сами обратились за помощью

По его словам, только 47 из 157 пациентов сами обратились за помощью, все остальные были обнаружены при обследовании как контактные.
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 13 мая в Сумской области 157 случаев заболевания COVID-19....
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Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавируса СНБО Украины....