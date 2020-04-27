На Сумщине 22 человека с коронавирусом лечатся в больницах Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 72 человек, у которых еще подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19, 50 человек находятся дома на самоизоляции, остальные лечатся в больницах. У всех легкое или среднее течение болезни.