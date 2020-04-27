На Сумщине 22 человека с коронавирусом лечатся в больницах

По его словам, из 72 человек, у которых еще подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19, 50 человек находятся дома на самоизоляции, остальные лечатся в больницах. У всех легкое или среднее течение болезни.
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 13 мая в Сумской области 157 случаев заболевания COVID-19....
В тройке лидеров Кировоградская, Херсонская и Полтавская области....
Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавируса СНБО Украины....