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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31580

На Сумщине 22 человека с коронавирусом лечатся в больницах

Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 72 человек, у которых еще подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19, 50 человек находятся дома на самоизоляции, остальные лечатся в больницах. У всех легкое или среднее течение болезни.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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