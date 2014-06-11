В Сумах сфальсифицировали список на капремонт домов Чиновники департамента инфраструктуры Сумского горсовета сфальсифицировали список домов на капремонт в 2020 году.

Об этом сообщил сам директор департамента Александр Журба на сессии горсовета сегодня, 13 мая.

Напомним, что в конце апреля в Сумах разразился скандал, связанный с несправедливым распределением бюджетного софинансирования на капремонт жилых домов: Ассоциация ОСМД «Сумщина» обвинила департамент инфраструктуры в том, что в нарушение порядка, утвержденного сессией горсовета, чиновники включили в титульный список на капремонт несколько многоэтажек, которые подали не полный пакет документов, тем самым вытеснив из очереди те дома, у которых с документами все было в порядке. А депутаты горсовета, ни о чем таком не подозревая, утвердили этот список на сессии в конце февраля.

Директор департамента Александр Журба подписал приказ о проведении служебной проверки по фактам, изложенным в обращении Ассоциации ОСМД «Сумщина». И сегодня на сессии он сообщил депутатам, что по результатам этой проверки список действительно был составлен с нарушениями. По словам А.Журбы, согласно порядку, дома, претендующие на бюджетное софинансирование, должны подать пакет из 10 документов. А некоторые дома подали неполные пакеты (точнее - практически все дома в этом списке, кроме одного) и не должны были включаться в титульный список. К тому же, этот список этот не рассматривался на комиссии по ЖКХ перед вынесением на сессию.

- Мы уже сообщили всем заявителям, что у них не полные пакеты документов, они будут их дооформлять и будем составлять новый список, - сказал А.Журба.

Некоторые депутаты предлагали исключить из горбюджета несправедливый перечень домов, составить новый и внести его на утверждение сессии 27 мая. Но голосов для этого не хватило (всего 14 «за» при необходимых 22-х). Однако мэр Александр Лысенко сказал, что это не имеет большого значения, так как сейчас по росписи у департамента все равно нет денег на капремонт домов (в том числе - лифтов). А когда будет готов новый список, депутаты внесут изменения в горбюджет, исключив из него старый список и сразу же включив вместо него новый, пишет Ваш шанс.