Под Сумами сгорело кафе

12 мая в 20:48 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в лесном массиве на окраине села Нижняя Сыворотка Сумского района огонь охватил здание кафе. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так как здание было полностью деревянным, огонь мгновенно распространялся горючими конструкциями. Из-за сильных порывов ветра начала гореть сухая растительность. Возникла реальная угроза переброски пламени на рядом расположенные с эпицентром горения 6 временных сооружений и лесной массив. В горящем здании спасатели обнаружили кислородный баллон и предотвратили его взрыв. Использовав на тушение около 11 т воды, в 21:28 пожар удалось локализовать, в 22:27 ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения огня.
В результате пожара повреждено: сооружение кафе, забор, мебель, холодильник.
Причина пожара устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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