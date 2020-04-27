Под Сумами сгорело кафе На Сумщине, ликвидируя пожар в здании кафе, спасатели предотвратили взрыв кислородного баллона и не допустили возгорания леса.

12 мая в 20:48 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в лесном массиве на окраине села Нижняя Сыворотка Сумского района огонь охватил здание кафе. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так как здание было полностью деревянным, огонь мгновенно распространялся горючими конструкциями. Из-за сильных порывов ветра начала гореть сухая растительность. Возникла реальная угроза переброски пламени на рядом расположенные с эпицентром горения 6 временных сооружений и лесной массив. В горящем здании спасатели обнаружили кислородный баллон и предотвратили его взрыв. Использовав на тушение около 11 т воды, в 21:28 пожар удалось локализовать, в 22:27 ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения огня.

В результате пожара повреждено: сооружение кафе, забор, мебель, холодильник.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.