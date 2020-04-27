В Тростянце горел грузовик с углем Пожарные ликвидировали пожар в грузовике с древесным углем.

12 мая в 14:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре грузовика «DAF» на территории одного из предприятий на ул. Набережной в г. Тростянец. Звонили работники предприятия, которые увидели возгорание древесного угля в кузове автомобиля и еще до прибытия пожарных приступили к его ликвидации.

Уже через 5 минут после вызова спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части прибыли на место и установили, что горят мешки с древесным углем на площади до 2 кв.м, образовалась угроза перекидывания огня на кабину тягача «DAF» и прицеп, который был полностью загружен древесным углем.

В 14:58 силами двух отделений пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание, а в 15:07 - пожар ликвидировать.

Причина возгорания устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.