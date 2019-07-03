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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23743

На Сумщине на ремонте моста украли 400 тысяч

На Сумщине будут судить служащего, преступные действия которого привели к растрате 400 тыс. грн. бюджетных средств.

Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении ведущего инженера одного из отделов Службы автомобильных дорог, из-за служебной халатности которого руководитель общества с ограниченной ответственностью присвоил бюджетные средства (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По версии следствия, указанный работник, в служебные обязанности которого относится, в частности, контроль и приемка выполненных работ на объектах, в 2017 году подписал официальную документацию, не проверив фактическое выполнение работ по ремонту мостового перехода автомобильной дороги общего пользования государственного значения Тростянец – Ницаха - Солдатское. Из-за отсутствия надлежащего контроля руководитель общества, которое выполняло ремонт мостового перехода, в актах выполненных работ завысил их объемы и присвоил почти 400 тыс. грн.

В отношении директора общества с ограниченной ответственностью продолжается судебное разбирательство по обвинению в присвоении средств и служебном подлоге.

Досудебное следствие проведено следователями Тростянецкого отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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