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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30305

Крыша на ул. Леваневского, 4 сгорела по вине интернет-провайдера?

Об этом сообщил на сессии Сумского горсовета сегодня, 13 мая, депутат Игорь Перепека.

По его информации, недавний пожар на крыше многоэтажки по ул.Леваневского,4, произошел из-за возгорания оборудования интернет-провайдера.

Напомним: для того чтобы как можно скорее начать ремонт практически полностью выгоревшей крыши по ул.Леваневского,4, неделю назад исполком в рабочем порядке (с последующим согласованием планово-бюджетной депутатской комиссии горсовета) принял решение снять необходимую сумму (1,2 млн. грн.) с капремонта лифтов в многоэтажке по ул.Новоместенской,10а и еще нескольких более мелких объектов. При этом директор департамента финансов Светлана Липовая и председатель планово-бюджетной комиссии Владимир Шилов пообещали, что на ближайшей сессии деньги, снятые с ул.Новоместенской,10а, будут возвращены.

На сегодняшней сессии депутаты действительно вернули эти деньги за счет резервного фонда. Однако депутат Игорь Перепека считает, что департамент инфраструктуры должен отсудить у интернет-провайдера компенсацию этого ущерба и вернуть в горбюджет деньги, которые были выделены на ремонт крыши.

Но директор департамента инфраструктуры Александр Журба сказал, что официально причина возникновения пожара на ул.Леваневского,4 еще не подтверждена, проводится расследование. Но в любом случае, по его мнению, судиться с провайдером по этому поводу должны сами жильцы.

Начальник правового управления горсовета Олег Чайченко подтвердил: право на взыскания ущерба в порядке регресса имеет только собственник имущества, то есть в данном случае это могут сделать только совладельцы дома, пишет Ваш шанс.

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