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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51527

Сумская ЦГБ начала принимать плановых больных с тестом на COVID-19

Администрация КНП «Центральная городская клиническая больница» сообщает, что с 12 мая в учреждении возобновлено проведение плановых консультаций и госпитализация пациентов.

Условием госпитализации является наличие результата тестирования на наличие коронавируса SARS-Cov-2019 методом полимеразной-цепной реакции, сроком давности не более 3-х дней.

Для проведения данного обследования необходимо обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация.

Восстановлена плановая онлайн запись к специалистам поликлинических отделений КНП «Центральная городская клиническая больница». Записаться на амбулаторный прием Вы можете онлайн с помощью медицинской информационной системы Helsi.me (ссылка Helsi.me - выбрать заведение КНП «Центральная городская клиническая больница» Сумского городского совета и необходимого специалиста.

Посетители заведения должны быть одеты в защитную маску или респиратор.

Общество ЦГБ

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