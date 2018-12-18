Сумская ЦГБ начала принимать плановых больных с тестом на COVID-19 Администрация КНП «Центральная городская клиническая больница» сообщает, что с 12 мая в учреждении возобновлено проведение плановых консультаций и госпитализация пациентов.

Условием госпитализации является наличие результата тестирования на наличие коронавируса SARS-Cov-2019 методом полимеразной-цепной реакции, сроком давности не более 3-х дней. Для проведения данного обследования необходимо обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация. Восстановлена плановая онлайн запись к специалистам поликлинических отделений КНП «Центральная городская клиническая больница». Записаться на амбулаторный прием Вы можете онлайн с помощью медицинской информационной системы Helsi.me (ссылка Helsi.me - выбрать заведение КНП «Центральная городская клиническая больница» Сумского городского совета и необходимого специалиста. Посетители заведения должны быть одеты в защитную маску или респиратор.