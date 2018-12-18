Сумская ЦГБ начала принимать плановых больных с тестом на COVID-19

Условием госпитализации является наличие результата тестирования на наличие коронавируса SARS-Cov-2019 методом полимеразной-цепной реакции, сроком давности не более 3-х дней.
Для проведения данного обследования необходимо обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация.
Восстановлена плановая онлайн запись к специалистам поликлинических отделений КНП «Центральная городская клиническая больница». Записаться на амбулаторный прием Вы можете онлайн с помощью медицинской информационной системы Helsi.me (ссылка Helsi.me - выбрать заведение КНП «Центральная городская клиническая больница» Сумского городского совета и необходимого специалиста.
Посетители заведения должны быть одеты в защитную маску или респиратор.
Благотворительный фонд «Бизнес – городу» ввел действие еще один кислородопровод - в центральной городской больнице № 1....
Сегодня в КНП «Центральная городская клиническая больница» на базе Центра цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии заработало отделение нейрохирургии....
В клинической больнице № 1 отремонтировали палаты дневного стационара амбулаторного ортопедо-травматологического отделения поликлиники № 1....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала главный врач Первой городской больницы Валентина Доминас....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщили главный врач Сумской городской больницы № 1 Валентина Доминас....