Изменены условия назначения жилищной субсидии при наличии задолженности

Если за домохозяйством числится задолженность за ЖКУ более трех месяцев, срок исковой давности ее не прошел, а общая сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн) в день обращения за назначением жилищной субсидии или проведения автоматического пересчета, субсидия не назначается.
Такие нововведения приняты в связи с продолжением карантина (до этого субсидия не назначалась при имеющейся задолженности за два месяца).
Таким образом, если департамент при выполнении автоматического пересчета жилищной субсидии на неотапливаемый период в мае 2020 года будет иметь информацию о просроченной свыше трех месяцев задолженность, субсидия таким домохозяйствам назначена не будет.
В дальнейшем воспользоваться правом на назначение субсидии можно будет в течение двух месяцев с начала отопительного сезона по одной из условий:
- документального подтверждения уплаты задолженности;
- заключение договора о реструктуризации задолженности;
- обжалование задолженности в судебном порядке (постановление об открытии производства по делу).
Субсидия будет назначена с месяца, следующего за тем, в котором поступило документальное подтверждение.
Консультирование по указанным вопросам проводится по многоканальному телефону 788-888.
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