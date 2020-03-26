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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56168

Изменены условия назначения жилищной субсидии при наличии задолженности

В Сумах произошли изменения в порядке назначения жилищной субсидии, которые касаются просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Если за домохозяйством числится задолженность за ЖКУ более трех месяцев, срок исковой давности ее не прошел, а общая сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн) в день обращения за назначением жилищной субсидии или проведения автоматического пересчета, субсидия не назначается.

Такие нововведения приняты в связи с продолжением карантина (до этого субсидия не назначалась при имеющейся задолженности за два месяца).

Таким образом, если департамент при выполнении автоматического пересчета жилищной субсидии на неотапливаемый период в мае 2020 года будет иметь информацию о просроченной свыше трех месяцев задолженность, субсидия таким домохозяйствам назначена не будет.

В дальнейшем воспользоваться правом на назначение субсидии можно будет в течение двух месяцев с начала отопительного сезона по одной из условий:

- документального подтверждения уплаты задолженности;

- заключение договора о реструктуризации задолженности;

- обжалование задолженности в судебном порядке (постановление об открытии производства по делу).

Субсидия будет назначена с месяца, следующего за тем, в котором поступило документальное подтверждение.

Консультирование по указанным вопросам проводится по многоканальному телефону 788-888.

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