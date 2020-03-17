На Сумщине нашли 52 боеприпаса времен войны 12 мая на территории Сумской области было обнаружено два 152-мм, два 76-мм, два 57-мм, семь 45-мм артиллерийских снаряда, одну 120-мм, одну 82-мм, семнадцать 50-мм минометных мин и 20 взрывателей времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы были обнаружены на обочине дороги на расстоянии 2 км от жилых домов, в овраге на расстоянии 400 м и 1 км от домов граждан, на приусадебном участке на расстоянии 50 м от зданий и в лесу на расстоянии 300 м от жилых зданий в Недригайловском, Ахтырском, Великописаревском, Лебединском и Роменском районах, а также в г. Белополье.

На местах обнаружения боеприпасов времен прошлых войн выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.