Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09186

Президент «Альянса» Сергей Демченко: «Мы готовы доигрывать сезон»

Президент «Альянса» Сергей Демченко поделился мыслями о возобновлении чемпионата.

«Мы готовы доигрывать сезон. Настроены на это. Сегодня (разговор состоялся в понедельник, 11 мая) должны собраться на тренировку. Надо пройти тестирование? Сделаем. Зарплату платим полностью, без задержек. Не сокращали ничего.

От помощи от федерации не отказались бы, было бы неплохо. Им же дали деньги в УЕФА, а они не хотят делиться. Дали же на помощь в борьбе с COVID-19.

Хотя в ПФЛ не говорят, будет ли доигрываться сезон. Они не хотят брать на себя ответственность. И УАФ, и ПФЛ хотят себя обезопасить. Я общаюсь с Макаровым (президент ПФЛ) - еще есть вопросы по вкладам клубов. Одна треть чемпионата пока не состоялась, а взносы же остаются в ПФЛ. Этих 30-40 тысяч раз можно было бы дать на тестирование.

Хотя мы за продолжение чемпионата. Хотелось бы доказать некоторым командам и специалистам. Но уже как решат», - рассказал Сергей Демченко Tribuna.com.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

После карантина пройдет товарищеское сумское дерби
13.04.2020 10:38

После карантина пройдет товарищеское сумское дерби

На неопределенную дату запланировано товарищеский матч между ФК «Сумы» и ФК «Альянс» (Липовая Долина)....

Экс игрок донецкого «Шахтера» будет играть за ФК «Сумы»
01.04.2020 09:28

Экс игрок донецкого «Шахтера» будет играть за ФК «Сумы»

В недавнем интервью футбольному порталу FootBoom президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко сообщил о последних трансферах команды.... 2

Что делают сумские футбольные команды на карантине?
19.03.2020 15:34

Что делают сумские футбольные команды на карантине?

Исполком УАФ приостановил все соревнования по футболу и футзалу в Украине....

Известный украинский видеоблогер снял ролик о футболе в Сумах
15.03.2020 14:08

Известный украинский видеоблогер снял ролик о футболе в Сумах

Дмитрий Поровознюк, автор ютуб-канала об украинском футболе «Трендец», побывал на четвертьфинальном матче кубка Украины в Сумах....

Ближайший матч «Альянса» пройдет без зрителей
13.03.2020 09:59

Ближайший матч «Альянса» пройдет без зрителей

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 12 марта накладывается трехнедельное ограничение на присутствие болельщиков на спортивных мероприятиях....

Новости

На Сумщине никто не заболел, но семеро вылечились от коронавируса
Сегодня 09:11
В Сумах два новых случая коронавируса
Вчера 08:11
Ослабление карантина: что начинает работать с 11 мая?
11.05.2020 10:05
Областной антикоронавирусный штаб в Сумах переехал
Сегодня 14:48
Жительница Сумщины отметила 100-летний юбилей
Сегодня 14:39
Президент «Альянса» Сергей Демченко: «Мы готовы доигрывать сезон»
Сегодня 14:09
Изменены условия назначения жилищной субсидии при наличии задолженности
Сегодня 13:56
На Сумщине нашли 52 боеприпаса времен войны
Сегодня 13:51
На видео показали, как один человек заражает COVID-19 десятерых на расстоянии
Сегодня 13:22
В Тростянце установили «музыкальную» лавочку
Сегодня 12:56
Сумская ЦГБ начала принимать плановых больных с тестом на COVID-19
Сегодня 12:51
В мае жилищная субсидия будет рассчитана по-новому
Сегодня 12:34
view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.