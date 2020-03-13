Президент «Альянса» Сергей Демченко: «Мы готовы доигрывать сезон» Президент «Альянса» Сергей Демченко поделился мыслями о возобновлении чемпионата.

«Мы готовы доигрывать сезон. Настроены на это. Сегодня (разговор состоялся в понедельник, 11 мая) должны собраться на тренировку. Надо пройти тестирование? Сделаем. Зарплату платим полностью, без задержек. Не сокращали ничего.

От помощи от федерации не отказались бы, было бы неплохо. Им же дали деньги в УЕФА, а они не хотят делиться. Дали же на помощь в борьбе с COVID-19.

Хотя в ПФЛ не говорят, будет ли доигрываться сезон. Они не хотят брать на себя ответственность. И УАФ, и ПФЛ хотят себя обезопасить. Я общаюсь с Макаровым (президент ПФЛ) - еще есть вопросы по вкладам клубов. Одна треть чемпионата пока не состоялась, а взносы же остаются в ПФЛ. Этих 30-40 тысяч раз можно было бы дать на тестирование.

Хотя мы за продолжение чемпионата. Хотелось бы доказать некоторым командам и специалистам. Но уже как решат», - рассказал Сергей Демченко Tribuna.com.