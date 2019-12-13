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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3990

Жительница Сумщины отметила 100-летний юбилей

100 летний юбилей отметила Пелагея Николаевна Тульская, жительница поселка Михайловское Краснопольского района.

Женщина никогда не сидела сложа руки и даже сегодня помогает семье по хозяйству. О своей жизни может рассказывать часами. Говорит, в ней хватало всего: и печали, и радости. Впрочем, именно это придавало сил.

Чтобы поздравить юбиляршу к ней пришли глава районного совета Виталий Савоненко, и.о. главы райгосадминистрации Андрей Петров, поселковый голова Юрий Яремчук. Руководство района вручило цветы и подарки.

Общество 100-летний юбилей Краснопольский район

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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