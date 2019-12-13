Жительница Сумщины отметила 100-летний юбилей 100 летний юбилей отметила Пелагея Николаевна Тульская, жительница поселка Михайловское Краснопольского района.

Женщина никогда не сидела сложа руки и даже сегодня помогает семье по хозяйству. О своей жизни может рассказывать часами. Говорит, в ней хватало всего: и печали, и радости. Впрочем, именно это придавало сил.

Чтобы поздравить юбиляршу к ней пришли глава районного совета Виталий Савоненко, и.о. главы райгосадминистрации Андрей Петров, поселковый голова Юрий Яремчук. Руководство района вручило цветы и подарки.