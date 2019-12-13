Жительница Сумщины отметила 100-летний юбилей

Женщина никогда не сидела сложа руки и даже сегодня помогает семье по хозяйству. О своей жизни может рассказывать часами. Говорит, в ней хватало всего: и печали, и радости. Впрочем, именно это придавало сил.
Чтобы поздравить юбиляршу к ней пришли глава районного совета Виталий Савоненко, и.о. главы райгосадминистрации Андрей Петров, поселковый голова Юрий Яремчук. Руководство района вручило цветы и подарки.
Прокуратурой Сумской области 16 апреля сообщено о подозрении трем должностным лицам, действия или бездействие которых привели к растрате почти полмиллиона...
26 февраля отмечает свой 100-летний день рождения сумчанин, ветеран-пограничник Григорий Батурин....
Жительница Сум Анастасия Кузьмина отмечает сегодня вековой юбилей....
24 декабря жительница Ахтырки Анна Владимировна Лебеденко отпраздновала свой 100-летний юбилей....
К 100-летию Сумского областного художественного музея имени Никанора Онацкого управления культуры Сумской облгосадминистрации представило юбилейный календарь на 2020 год....