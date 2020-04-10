«Обращаются жители переулка З.Красовицкого в центральной части города, съезд с проспекта Шевченко, рядом с рестораном «Кристалл».
По всему переулку ямы достигают 2-3 метров, жильцы домов засыпают ямы землей и песком!
Это просто немыслимо, чтобы такое состояние дороги было допущено в любой части города, не говоря уже о центральных улицах в двух кварталах находящихся от областной администрации.
При всем этом по соседней улице Новоместенской полностью было обновлено дорожное покрытие, разве так далеко находиться переулок в 10 метрах?
Просьба в этом году произвести ремонт асфальтного покрытия.
Прошу всех прочитавших подписаться и помочь нашему переулку!
Фото отсутствия асфальтного покрытия прикрепляю», - пишет автор петиции Голуб Иван Олегович.
Подписать петицию можно здесь.
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