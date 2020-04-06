Кому на Сумщине будут делать тестирование на COVID-19 в первую очередь Замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк во время ежедневного брифинга предоставил разъяснения относительно внесения изменений в Стандарты медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)».

По его словам, Министерство здравоохранения Украины приказом от 12 мая № 1109 утвердило изменения в Стандарты медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)». Согласно этому документу пациентам, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, проводится тестирование на наличие коронавируса методом ПЦР.

Михаил Мацюк сообщил, что на Сумщине этот процесс будет происходить с учетом первой необходимости проведения соответствующих исследований. Следовательно, это больные онкозаболеваниями, роженицы, люди с категорией отложенного состояния и те пациенты, которые нуждаются в более высококвалифицированной помощи в других медучреждениях страны.

Отбор образца материалов для тестирования на наличие коронавируса методом ПЦР организует лечащий врач, который направляет пациента на госпитализацию. Образцы на тестирование берут или непосредственно в учреждении здравоохранения или через направление мобильной бригады по месту нахождения пациента.

В случае обращения пациента за медицинской помощью, где не требуется направление лечащего врача, отбор образца материалов для тестирования на наличие коронавируса методом ПЦР организует учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент.

Напомним, что мощность Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины позволяет провести 200 лабораторных исследований в сутки.

Также Михаил Мацюк обратил внимание жителей Сумщины на то, что даже малейшие проявления ОРВИ является причиной для того, чтобы обратиться к своему семейному врачу. Это будет способствовать избежанию увеличения численности инфицированных людей в области. Из числа больных коронавирусной инфекции есть такие, кто самостоятельно не обращался за медицинской помощью, ведь болезнь протекала в очень легком состоянии. В частности, из 157 инфицированных, самостоятельно первично обратились за медицинской помощью только 47, что составляет треть от общего количества. Все остальные были обнаружены как контактные.