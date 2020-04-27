Сумчанам разрешили собираться в группы по 8 человек, - решение Кабмина

Такое решение сегодня было принято Кабмином в рамках ослабления карантинных ограничений. Изменения презентовал на заседании Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.
«Относительно количества лиц, которые могут передвигаться. У нас было не более двух лиц, мы добавили «не более восьми лиц», – рассказал министр.
Кроме этого, за столами на летних площадках в кафе и ресторанах теперь можно сидеть не по 2, а по 4 человека. Но расстояние между местами для сидения должно быть 1,5 м.
Также Кабмин разрешил обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.
По словам премьер-министра, с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантинных мер.
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