За вторник в Сумах произошло 10 аварий Из них 2 ДТП с пострадавшими, 4 ДТП с материальным ущербом, а еще в 4 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротокол.

12 мая, около 11 часов, на улице Герасима Кондратьева, 49-летний водитель ВАЗ-21061, при осуществлении разворота не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с маршрутным транспортным средством Рута 25, которым управлял 47-летний мужчина. В результате ДТП водитель легковушки ВАЗ получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В этот же день, около 16 часов, на улице Белопольское шоссе, 36-летний водитель грузовика Hyundai, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, 42-летний водитель которого двигался по главной дороге. Вследствие ДТП травмировалась 38-летняя пассажирка Daewoo Lanos.