Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет облачно с прояснениями, днем дождь. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Столбики термометров покажут ночью 5-7 °С тепла, днем 13-15 °С выше нуля.
12 мая из-за холодного атмосферного фронта в Сумской области состоится очередная смена погодных условий....
На выходных дожди оставят Сумскую область, температура воздуха будет постепенно повышаться....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...