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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52223

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 14 мая, в Сумах будет ветрено.

В течение суток будет облачно с прояснениями, днем дождь. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут ночью 5-7 °С тепла, днем 13-15 °С выше нуля.

Общество Прогноз погоды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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