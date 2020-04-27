Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 14 мая, в Сумах будет ветрено.

В течение суток будет облачно с прояснениями, днем дождь. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 5-7 °С тепла, днем 13-15 °С выше нуля.