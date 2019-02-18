Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23271

Главный чиновник по спорту Сумщины показал, как умеет отжиматься

Начальник управления молодежи ис порта Сумской облгосадминистрации Евгений Походня принял участие в челлендже «Не сиди, вставай!»

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Присоединился к челленджу Министерство молодежи и спорта Украины #несидивставай! Движение это жизнь! Не засиживайтесь, двигайтесь и оставайтесь в форме! Призываю всех к замечательной инициативе!», - написал он.

Спорт Евгений Походня Челлендж

По тематике

Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина
05.04.2020 09:16

Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина

В отличие от футболистов, набивавших туалетную бумагу ногами, сумской боксер-профессионал предложил коллегам и все желающим делать это руками в перчатках... 2

Как использовать холодильник в качестве тренажера придумала сумчанка (видео)
02.04.2020 09:57

Как использовать холодильник в качестве тренажера придумала сумчанка (видео)

Сумская журналистка Маргарита Лысенко предлагает отправить холодильник на карантин и начать его использовать, как тренажер, а не жер!...

Сумчанка запустила новый TOILET PAPER CHALLENGE
28.03.2020 11:51

Сумчанка запустила новый TOILET PAPER CHALLENGE

Сумчанка Маргарита Лысенко в отличие о футболистов не жонглирует туалетной бумагой, но тоже занимается спортом....

Сумской вратарь принял участие в #stayathomechallenge (видео)
20.03.2020 23:27

Сумской вратарь принял участие в #stayathomechallenge (видео)

Голкипер сумского клуба «FoodCentre-СумДУ» Александр Сирицкий принял участие во всемирном челлендже....

В Сумской ОГА нашли замену Лантушенко
18.02.2019 10:44

В Сумской ОГА нашли замену Лантушенко

Управление молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации теперь с новым руководителем....

view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.