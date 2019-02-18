Главный чиновник по спорту Сумщины показал, как умеет отжиматься

Об этом он написал в Фейсбуке.
«Присоединился к челленджу Министерство молодежи и спорта Украины #несидивставай! Движение это жизнь! Не засиживайтесь, двигайтесь и оставайтесь в форме! Призываю всех к замечательной инициативе!», - написал он.
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