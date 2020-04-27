На Сумщине надбавку 300% к зарплате за апрель медики получат потом

Об этом глава облгосадминистрации Роман Грищенко сообщил журналистам в Сумском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф при получении врачами гуманитарной помощи.
«На сегодня вопрос выплаты надбавок врачам за март решен полностью. Процедура была не из легких, поскольку сказались коллизии в нормативно-правовой базе, - отметил Роман Грищенко. - Надбавку 300% получили все медики, которые принимали участие в лечении больных COVID-19 в марте. На это были использованы средства государственной субвенции».
По словам губернатора, в марте в Сумской области было всего 4 больных коронавирусной инфекцией. И работники учреждений, где лечились эти больные, получили надбавку. Что касается заработной платы врачам за апрель и последующие месяцы, то все будет учтено в расчетах НСЗУ. Национальная служба здоровья Украины предложила заведениям четыре пакета услуг, связанные с лечением коронавирусных больных, и эта надбавка уже включена в этих пакеты.
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