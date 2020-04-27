В Сумах несмотря на карантин продолжает работать частная школа? Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Дарья Алексеева.

По ее словам, частная школа «Веселка», которая работает по системе Монтессори на ул. Маяковского, продолжает принимать детей.

Она сообщила об этом на линию 102. Как сообщила она Данкор онлайн, когда патрульные приехали, они слышали шум детей во дворе, перед ними, девочку во двор запустили.

Они позвонили в домофон, учитель выглянула, возможно, что-то сказала и опять закрыла дверь. Патрульные ещё звонили в домофон, ждали, но больше им никто не открыл и не вышел. Но судя по звукам, детей загнали в дом. Патрульные передали все участковому. Тот меньше чем через час перезвонил, уточнял все. Должен зайти ещё и сам в школу, сообщила она.

Как сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Олег Сологуб, экипаж приехал, им никто не открыл, там домофон. Информацию передали участковому. Он дальше связывался с заявителем.