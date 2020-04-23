Губернатор Сумщины задумал обогнать мэра Тростянца

Теперь на тему биатлона в Токарях.
«Продолжаем работу над возрождением лыже-роллерной трассы в урочище Токари.
Сегодня провели рабочее совещание с выездом на объект будущего строительства, где планируем построить спортивный комплекс и принимать международные спортивные соревнования. Кроме представителей рабочей группы, к обсуждениям присоединились замглавы Сумской облгосадминистрации Сергей Банников, глава Сумского облсовета Владимир Токарь и мэр Сум Александр Лысенко.
Работа над реализацией спортивного проекта продолжается. Надеюсь, что уже скоро сумчане и гости Сумщины смогут болеть за наших биатлонистов и наслаждаться таким зрелищным видом спорта!», - говорится в сообщении.
Напомним: мэр Тростянца Юрий Бова уже третий год говорит о возрождении биатлонной базы в Нескучном, уже даже есть проект.
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