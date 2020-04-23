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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04112

Губернатор Сумщины задумал обогнать мэра Тростянца

На странице главы Сумской облгосадминистрации Романа Гришенко в Фейсбуке выоржен очередной ролик о мегапланах.

Теперь на тему биатлона в Токарях.

«Продолжаем работу над возрождением лыже-роллерной трассы в урочище Токари.

Сегодня провели рабочее совещание с выездом на объект будущего строительства, где планируем построить спортивный комплекс и принимать международные спортивные соревнования. Кроме представителей рабочей группы, к обсуждениям присоединились замглавы Сумской облгосадминистрации Сергей Банников, глава Сумского облсовета Владимир Токарь и мэр Сум Александр Лысенко.

Работа над реализацией спортивного проекта продолжается. Надеюсь, что уже скоро сумчане и гости Сумщины смогут болеть за наших биатлонистов и наслаждаться таким зрелищным видом спорта!», - говорится в сообщении.

Напомним: мэр Тростянца Юрий Бова уже третий год говорит о возрождении биатлонной базы в Нескучном, уже даже есть проект.

Спорт Биатлон Роман Грищенко Токари

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