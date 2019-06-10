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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48285

В Сумах общественники обсуждают концепцию развития велоинфраструктуры города

Об этом на своей странице написал глава общественного совета при исполкоме Сумского горсовета Олег Павленко.

«Друзья, есть драфт концепции развития велоинфраструктуры города Сумы.

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Ссылка на гугл-док https://docs.google.com/document/d/1s_bt6kGI8iw_QtF05PWjSfSmQsMEzCd9/edit», - написал он.

Общество Велодвижение Велодорожки Велоинфраструктура

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