В Сумах общественники обсуждают концепцию развития велоинфраструктуры города

«Друзья, есть драфт концепции развития велоинфраструктуры города Сумы.
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Ссылка на гугл-док https://docs.google.com/document/d/1s_bt6kGI8iw_QtF05PWjSfSmQsMEzCd9/edit», - написал он.
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