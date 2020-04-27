На Сумщине плюс один случай коронавируса Об этом сообщается в онлайн-мониторинге распространения коронавиурса СНБО Украины.

На 14 мая в Сумской области уже 158 случаев забоелвания коронавирусной болезнью COVID-19 (+1 случай за сутки), выздоровело 82 (+1), умерло 4, лечатся72.