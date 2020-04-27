На Сумщине плюс один случай коронавируса

На 14 мая в Сумской области уже 158 случаев забоелвания коронавирусной болезнью COVID-19 (+1 случай за сутки), выздоровело 82 (+1), умерло 4, лечатся72.
По состоянию на 14 мая в Сумской области 158 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки....
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....