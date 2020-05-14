В Сумах новый случай коронавируса

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека (г. Сумы).
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 82 человека, из них 1 - за прошедшие сутки (г. Конотоп).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 39 случаев заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 6, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки....
Об этом сообщается в онлайн-мониторинге распространения коронавиурса СНБО Украины....
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....