В Сумах будут судить метадонщика До 12 лет лишения свободы грозит сумчанину, который систематически реализовывал наркотическое средство «метадон».

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего мужчины, который совершил несколько преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, который до этого уже был пять раз судим за незаконный оборот наркотиков, не имея постоянного источника дохода, после освобождения из мест лишения свободы решил продолжить преступную деятельность. В частности задокументировано, как человек систематически реализовывал в г. Сумы наркотическое средство. При этом у обвиняемого изъяты 114 таблеток «метадона».

В то же время, используя средства конспирации, за наркотическое средство обвиняемый наличные от покупателей не брал. Для получения средств он использовал банковские карточки.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотического средства «метадон», совершенные повторно) и ч. 1 ст. 306 (использование денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств) УК Украины.

Приговор он ждет в СИЗО, за совершенное ему грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.