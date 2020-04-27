На Сумщине заболели два ребенка до 4 лет Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк.

По его словам, на сегодня в Сумской области подтверждено 22 случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19, 11 уже вылечились.

Из заболевших 2 ребенка до 4 лет, 8 – от 5 до 8 лет, 7 – от 9 до 14 лет, 5 – от 15 до 18 лет.