Пил пиво: стало известно, как заразился новый больной коронавирусом в Сумах

По его словам, это 37-летний мужчина, который имеет минимальные проявления. Он обратился сам, как только узнал, что пил пиво с работником «Сам маркета», у которого обнаружили коронавирус.
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
По состоянию на 14 мая в Сумской области 158 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки....
Об этом сообщается в онлайн-мониторинге распространения коронавиурса СНБО Украины....