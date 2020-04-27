Пил пиво: стало известно, как заразился новый больной коронавирусом в Сумах Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк.

По его словам, это 37-летний мужчина, который имеет минимальные проявления. Он обратился сам, как только узнал, что пил пиво с работником «Сам маркета», у которого обнаружили коронавирус.