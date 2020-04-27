На Сумщине среди заболевших коронавирусом 18% старше 60 лет

По его словам, заболевших, которым до 18 лет, - 22 человека, до 30 – 24 человека, до 40 – 26, до 50 – 27, до 60 – 31, до 70 – 15, до 80 – 9, старше 81 – 4.
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
По состоянию на 14 мая в Сумской области 158 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки....
Об этом сообщается в онлайн-мониторинге распространения коронавиурса СНБО Украины....