На Сумщине среди заболевших коронавирусом 18% старше 60 лет Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк.

По его словам, заболевших, которым до 18 лет, - 22 человека, до 30 – 24 человека, до 40 – 26, до 50 – 27, до 60 – 31, до 70 – 15, до 80 – 9, старше 81 – 4.