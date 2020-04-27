«Сам маркет» на Петропавловской может открыться уже в понедельник Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк.

По его словам, 14 дней карантина, который был введен в «Сам маркете» 3 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции в магазине на Петропавловской 76, заканчиваются 17 мая, поэтому уже в понедельник, 18 мая, магазин сможет открыться. Он считает, что там смогут работать продавцы из других магазинов этой сети.