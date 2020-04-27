«Сам маркет» на Петропавловской может открыться уже в понедельник

По его словам, 14 дней карантина, который был введен в «Сам маркете» 3 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции в магазине на Петропавловской 76, заканчиваются 17 мая, поэтому уже в понедельник, 18 мая, магазин сможет открыться. Он считает, что там смогут работать продавцы из других магазинов этой сети.
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
По состоянию на 14 мая в Сумской области 158 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки....
Об этом сообщается в онлайн-мониторинге распространения коронавиурса СНБО Украины....