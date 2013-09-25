Закупочные цены на зерно на Сумщине выросли на 20% по сравнению с прошлым годом

По состоянию на 8 мая средневзвешенные закупочные цены зернотрейдеров за 1 тонну зерна (с НДС) на условиях EXW - элеваторы Сумщины, составляли: пшеницы 2 класса - 5915 гривен, 3 класса - 5867 гривен и 4 класса - 5635 гривен (больше на 21% соответствующего периода 2019 года), кукурузы на зерно - 4732 гривен (больше на 16%), ячменя 3 класса - 4260 гривен (меньше на 13%), проса - 7200 гривен. Цены на овес и горох соответственно 5500 и 6650 гривен за 1 тонну. При этом закупочные цены на зерно по сравнению с начала 2020 года повысились: на пшеницу 3 и 4 класса - на 22%, кукурузу на зерно - на 19%.
В целом по Украине согласно оперативной информации по состоянию на 8 мая уровень средних закупочных цен за 1 тонну зерна составил: пшеницы 2 класса - 5741 гривен, 3 класса - 5584 гривен и 4 класса - 5368 гривен, кукурузы на зерно - 4586 гривен, ячменя 3 класса - 4424 гривен, проса - 7390 гривен, овса - 5767 гривен и гороха - 6800 гривен.
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