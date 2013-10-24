Сумские коммунальщики забыли оплатить 1,5 млн грн экологического налога Сумской местной прокуратурой в интересах государства в Сумской окружной административный суд заявлен иск о взыскании с предприятия налогового долга в размере почти 1,5 млн грн.

Ранее установлено, что коммунальное предприятие Сумского городского совета вопреки требованиям действующего законодательства своевременно не платит в бюджет экологический налог, который по своей экономической сути является компенсацией за ущерб, причиненный окружающей среде. В частности, образовалась задолженность за использование земли, а также размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах. В то же время, помимо основного платежа, предприятие обязано уплатить также штрафные санкции.

В настоящее время открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.