Сумские коммунальщики забыли оплатить 1,5 млн грн экологического налога

Ранее установлено, что коммунальное предприятие Сумского городского совета вопреки требованиям действующего законодательства своевременно не платит в бюджет экологический налог, который по своей экономической сути является компенсацией за ущерб, причиненный окружающей среде. В частности, образовалась задолженность за использование земли, а также размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах. В то же время, помимо основного платежа, предприятие обязано уплатить также штрафные санкции.
В настоящее время открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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