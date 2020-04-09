В Сумах поймали очередного маршрутчика под кайфом Средь бела дня патрульные остановили водителя маршрутного авто с признаками наркотического опьянения.

Происшествие произошло на днях на проспекте Михаила Лушпы. Во время патрулирования внимание инспекторов привлек маршрутное транспортное средство «Рута 25», водитель которого подозрительно маневрировал на дороге: перестраивался без включенных указателей поворота соответствующего направления. Патрульные остановили маршрутное авто, чтобы пообщаться с его водителем, ведь такое вождение подвергали опасности не только его самого, но и других участников дорожного движения.

К счастью, в салоне пассажиров не было. Общаясь с 41-летним водителем, стражи порядка обнаружили у него признаки наркотического опьянения: мужчина сильно нервничал, его руки дрожали, сформулировать свое мнение он четко не мог, в объяснениях постоянно путался. От осмотра на состояние наркотического опьянения водитель категорически отказался в присутствии свидетелей.

Патрульные составили на гражданина административный материал по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КоАП, а от управления его отстранили.