В Сумах поймали очередного маршрутчика под кайфом

Происшествие произошло на днях на проспекте Михаила Лушпы. Во время патрулирования внимание инспекторов привлек маршрутное транспортное средство «Рута 25», водитель которого подозрительно маневрировал на дороге: перестраивался без включенных указателей поворота соответствующего направления. Патрульные остановили маршрутное авто, чтобы пообщаться с его водителем, ведь такое вождение подвергали опасности не только его самого, но и других участников дорожного движения.
К счастью, в салоне пассажиров не было. Общаясь с 41-летним водителем, стражи порядка обнаружили у него признаки наркотического опьянения: мужчина сильно нервничал, его руки дрожали, сформулировать свое мнение он четко не мог, в объяснениях постоянно путался. От осмотра на состояние наркотического опьянения водитель категорически отказался в присутствии свидетелей.
Патрульные составили на гражданина административный материал по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КоАП, а от управления его отстранили.
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