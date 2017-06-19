На Сумщине за год количество безработных выросло в полтора раза

В прошлом году на эту дату было 14919 зарегистрированных людей, которые стремились найти применение своим знаниям и умениям.
Сейчас в области пособие по безработице получают 18428 человек.
За период карантина (с 12 марта этого года по 13 мая) статус безработного получили 9776 человек, 8849 из них назначена выплата пособия по безработице.
По сравнению с прошлым годом Сумщина находится в середине по динамике роста количества зарегистрированных безработных. Этот показатель составляет 141,5%. Самый высокий прирост безработицы зафиксирован в г. Киеве (216,5%), Львовской (172,7%), Закарпатской (169,1%), Донецкой (168,8%), Ивано-Франковской (166, 2%) областях. Самый низкий - в Черкасской, Николаевской и Винницкой - соответственно 131,7%, 128,5% и 128%.
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