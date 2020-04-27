С 22 мая планируется второй этап смягчения карантина

Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге.
"Среди смягчений, которые мы предлагаем с 22 мая, разрешение на проведение спортивных соревнований, но без зрителей; разрешение на работу гостиниц кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов; разрешение на проведение внешнего независимого оценивания и работу общественного транспорта и дошкольных учебных заведений», - перечислил Максим Степанов.
Как подчеркнул министр, все послабления карантина возможны только при условии соблюдения противоэпидемических правил: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками для рук и т.п.
При этом сами смягчения будут проводиться в 4 этапа. «Нами уже разработан поэтапный выход из карантина. Он очень четкий и может быть принят на ближайшем заседании Кабмина. Речь идет о четырех этапах выхода из карантина. Все они соответствуют определенным критериям и под каждый из этих этапов есть определенные смягчения. Первый этап был 11 мая, второй - планируем на 22 мая», - сказал Максим Степанов.
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