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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21372

С 22 мая планируется второй этап смягчения карантина

Второй этап ослабления карантина возможен уже с 22 мая и будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний Кабинета Министров.

Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге.

"Среди смягчений, которые мы предлагаем с 22 мая, разрешение на проведение спортивных соревнований, но без зрителей; разрешение на работу гостиниц кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов; разрешение на проведение внешнего независимого оценивания и работу общественного транспорта и дошкольных учебных заведений», - перечислил Максим Степанов.

Как подчеркнул министр, все послабления карантина возможны только при условии соблюдения противоэпидемических правил: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками для рук и т.п.

При этом сами смягчения будут проводиться в 4 этапа. «Нами уже разработан поэтапный выход из карантина. Он очень четкий и может быть принят на ближайшем заседании Кабмина. Речь идет о четырех этапах выхода из карантина. Все они соответствуют определенным критериям и под каждый из этих этапов есть определенные смягчения. Первый этап был 11 мая, второй - планируем на 22 мая», - сказал Максим Степанов.

Общество Карантин

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