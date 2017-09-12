Сумчанок приглашают пройти бесплатную маммографию КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в возрасте от 40 лет и старше пройти бесплатное профилактическое обследование молочных желез.

Чтобы сделать маммографию, при себе необходимо иметь направление от своего семейного или лечащего врача и индивидуальное средство защиты - маску или респиратор.

Обследование проводится на базе поликлинического отделения № 1 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (отделение лучевой диагностики, 3-й этаж) и по предварительной записи (тел. (0542) 70-13-29).