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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19326

Сумчанок приглашают пройти бесплатную маммографию

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в возрасте от 40 лет и старше пройти бесплатное профилактическое обследование молочных желез.

Чтобы сделать маммографию, при себе необходимо иметь направление от своего семейного или лечащего врача и индивидуальное средство защиты - маску или респиратор.

Обследование проводится на базе поликлинического отделения № 1 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (отделение лучевой диагностики, 3-й этаж) и по предварительной записи (тел. (0542) 70-13-29).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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