Сумчанок приглашают пройти бесплатную маммографию

Чтобы сделать маммографию, при себе необходимо иметь направление от своего семейного или лечащего врача и индивидуальное средство защиты - маску или респиратор.
Обследование проводится на базе поликлинического отделения № 1 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (отделение лучевой диагностики, 3-й этаж) и по предварительной записи (тел. (0542) 70-13-29).
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