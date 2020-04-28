Сумчан запрошують долучитися до онлайн-марафону #HealthyChallenge2020

21 день = 21 індивідуальний челендж на тему здорового способу життя. Раціональне харчування, фізична активність, репродуктивне здоров’я, психічне здоров’я та профілактика COVID-19 - #ПрокачайЗдоровийСтиль разом з Healthy Challenge.
Після виконання кожного челенджу, завантажуйте підтвердження виконання (фото, відео або скріншоти) телеграм-боту та отримуйте свої бали. Запрошуйте друзів та отримуйте додаткові бали.
Та це ще не все...
Щотижня обиратимуть 10 найактивніших, які отримають корисні призи: спортивні рюкзаки, ланчбокси, міні-тренажери та пляшки для води. По завершенню онлайн-марафону оголосять 3-х щасливчиків, які стануть власниками/цями головного призу – фітнес-браслету.
Старт уже з 18 травня. Умови участь максимально прості:
- вікова категорія 16-25 років;
- коротка реєстрація через Телеграм-бот https://t.me/HealthyChallengeBot?start=src-facebook;
- чекайте сповіщення про щоденні челенджі з 18 травня по 7 червня..
#ПрокачайЗдоровийСтиль за 21 день.