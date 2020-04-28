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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15266

Сумчан запрошують долучитися до онлайн-марафону #HealthyChallenge2020

Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» спільно з Фондом народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine за підтримки платформи ChallengeCore та Міністерство молоді та спорту України запускають Всеукраїнський онлайн-марафон для молоді #HealthyChallenge2020.

21 день = 21 індивідуальний челендж на тему здорового способу життя. Раціональне харчування, фізична активність, репродуктивне здоров’я, психічне здоров’я та профілактика COVID-19 - #ПрокачайЗдоровийСтиль разом з Healthy Challenge.

Після виконання кожного челенджу, завантажуйте підтвердження виконання (фото, відео або скріншоти) телеграм-боту та отримуйте свої бали. Запрошуйте друзів та отримуйте додаткові бали.

Та це ще не все...

Щотижня обиратимуть 10 найактивніших, які отримають корисні призи: спортивні рюкзаки, ланчбокси, міні-тренажери та пляшки для води. По завершенню онлайн-марафону оголосять 3-х щасливчиків, які стануть власниками/цями головного призу – фітнес-браслету.

Старт уже з 18 травня. Умови участь максимально прості:

- вікова категорія 16-25 років;

- коротка реєстрація через Телеграм-бот https://t.me/HealthyChallengeBot?start=src-facebook;

- чекайте сповіщення про щоденні челенджі з 18 травня по 7 червня..

#ПрокачайЗдоровийСтиль за 21 день.

https://cutt.ly/gynful3

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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