Как изменился стадион в Тростянце буквально за год Проект «Реконструкция стадиона им. Куца в г. Тростянец» внедряется в жизнь с бешеной скоростью.

СК «Академия спорта» показал фото до и в процессе реконструкции стадиона им. Куца в Тростянце.