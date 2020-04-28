В Сумах восстановили плановую деятельность больниц Горотдел здравоохранения издал приказ о восстановлении плановой деятельности больниц.

В связи с ослаблением карантина, в четверг, 14 мая, отдел здравоохранения издал приказ № 186 «Об организации проведения амбулаторных визитов, плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций».

Как сообщает заместитель городского головы Максим Галицкий, амбулаторные приемы и госпитализация проводиться в условиях беспрекословного соблюдения правил.

«Несмотря на ослабление карантинных мероприятий, угроза инфицирования населения остается достаточно высокой. Однако мы понимаем, что пациенты должны получать медицинские услуги, а врачи, соответственно, работать. Поэтому обязательным является разграничение потока больных, обращающихся в плановом и ургентном порядке; организация безопасной дистанции; ограничение количества пациентов и персонала, находящихся в одном помещении и т.п. Плановые госпитализации, в том числе - на оперативное лечение, будут проводиться в случаях, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни. При этом пациент должен обследоваться на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Вместе с тем, время с момента забора материала и до получения результата и госпитализации пациент должен провести на самоизоляции, чтобы избежать риска инфицирования», - отметил чиновник.

Кроме того, Максим Галицкий сообщил, что отбор образца материалов для тестирования на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР организует врач, который направляет на госпитализацию, или непосредственно в учреждении здравоохранения. В случае обращения пациента за медицинской помощью, где не требуется такое направление врача, отбор образца материалов для тестирования на коронавирусной инфекции организует учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент.

Решение о госпитализации принимается при наличии первичного отрицательного результата.

Попутно медики просят граждан по возможности воздержаться от посещения медицинского учреждения без крайней необходимости. В случае необходимости можно обратиться за консультацией или рекомендацией к врачу в телефонном режиме.