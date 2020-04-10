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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3896

На Сумщине пьяный водитель перевозил людей в багажнике (видео)

Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 "Сумы-Полтава" в Тростянце, инспекторы увидели легковой автомобиль, в багажном отделении которого сидели трое граждан.

Стражи порядка догнали и остановили транспортное средство ВАЗ-21063. За рулем находился 33-летний местный житель, который имел явные признаки алкогольного опьянения. В салоне, кроме него, было четыре пассажира, а еще трое решили сесть в багажник, чтобы водитель не делал дополнительный рейс. Они как раз направлялись отдыхать в лес. Водительского удостоверения водитель не имел, так как вообще его не получал. К тому же, выяснилось, что в течение года не него уже составляли административные материалы за управление в нетрезвом состоянии.

В присутствии двух свидетелей он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как с помощью алкотестера, так и в медицинском учреждении.

На мужчину инспекторы составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) и ч. 3 ст. 130 (Управление с признаками опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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