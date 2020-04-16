Расправа топором: в Сумах взят под стражу подозреваемый в убийстве на почве ревности По ходатайству Сумской местной прокуратуры 44-летнему подозреваемому в умышленном убийстве ухажера сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 10 мая в г. Сумы. Двое мужчин во дворе частного дома устроили застолье. Впоследствии к ним присоединилась женщина. Через некоторое время один из мужчин начал предлагать ей интимные отношения. Женщина отказала ему, а когда вернулась домой, рассказала об этом случае своему сожителю. Схватив топор, он ушел выяснить отношения. Как следствие - 33-летний ухажер получил серьезную черепно-мозговую травму и на следующий день скончался в больнице. Другого мужчину подозреваемый ударил ножницами в ногу. Он получил легкие телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.