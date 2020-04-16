Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4245

Расправа топором: в Сумах взят под стражу подозреваемый в убийстве на почве ревности

По ходатайству Сумской местной прокуратуры 44-летнему подозреваемому в умышленном убийстве ухажера сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 10 мая в г. Сумы. Двое мужчин во дворе частного дома устроили застолье. Впоследствии к ним присоединилась женщина. Через некоторое время один из мужчин начал предлагать ей интимные отношения. Женщина отказала ему, а когда вернулась домой, рассказала об этом случае своему сожителю. Схватив топор, он ушел выяснить отношения. Как следствие - 33-летний ухажер получил серьезную черепно-мозговую травму и на следующий день скончался в больнице. Другого мужчину подозреваемый ударил ножницами в ногу. Он получил легкие телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Под стражу Убийство
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах человека зарубили топором
Вчера 10:35

В Сумах человека зарубили топором

Как установили правоохранители, причиной конфликта стала ревность. Чтобы оставить за собой «последнее слово», 45-летний мужчина воспользовался топором....

Жителя Сумщины, который пытался убийство собутыльника выдать за ДТП, взяли под стражу
04.05.2020 13:09

Жителя Сумщины, который пытался убийство собутыльника выдать за ДТП, взяли под стражу

По ходатайству Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права...

На Сумщине полиция поймала убийцу
01.05.2020 10:53

На Сумщине полиция поймала убийцу

В селе Бобино Путивльского района случайные прохожие в кювете у автотрассы обнаружили бездыханное тело 41-летнего местного жителя. Считая, что человек...

В Сумах за двойное убийство второй раз дали пожизненное
24.04.2020 16:11

В Сумах за двойное убийство второй раз дали пожизненное

Прокуратура в очередной раз добилась пожизненного лишения свободы для обвиняемого в убийстве двух девушек, который уже 14 лет провел за...

Подозреваемый в убийстве своей гражданской жены на приговор суда будет ждать за решеткой
16.04.2020 15:02

Подозреваемый в убийстве своей гражданской жены на приговор суда будет ждать за решеткой

По ходатайству Сумской местной прокуратуры решением суда 55-летнему подозреваемому в убийстве своей сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под...

Новости

В Сумах новый случай коронавируса
Сегодня 09:42
На Сумщине плюс один случай коронавируса
Сегодня 09:05
Расправа топором: в Сумах взят под стражу подозреваемый в убийстве на почве ревности
Сегодня 16:42
На Сумщине пьяный водитель перевозил людей в багажнике (видео)
Сегодня 16:38
В Сумах восстановили плановую деятельность больниц
Сегодня 16:22
Как изменился стадион в Тростянце буквально за год
Сегодня 15:10
Сумчан запрошують долучитися до онлайн-марафону #HealthyChallenge2020
Сегодня 14:15
Сумчанок приглашают пройти бесплатную маммографию
Сегодня 13:19
На Сумщине за четыре месяца произошло 30 аварий с участием мототранспорта
Сегодня 13:13
Закупочные цены на зерно на Сумщине выросли на 20% по сравнению с прошлым годом
Сегодня 13:06
С 22 мая планируется второй этап смягчения карантина
Сегодня 12:21
На Сумщине за год количество безработных выросло в полтора раза
Сегодня 12:04
view counter

Статьи

Психологічне та економічне насильство: як довести факт
Сегодня 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.