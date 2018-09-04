Кто в Сумах будет контролировать общественный бюджет В Сумах завершилась регистрация кандидатур сумчан в Координационный совет по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г.Сумы по квоте общественности.

Принимать в нем участие согласились 11 человек, часть из которых уже имеет опыт работы в Координационном совете, внедрении партиципативной практики и ОБ в области, авторы проектов: Виктор Сергиенко, Максим Корниенко, Наталья Есина, Давид Гвиниашвили, Григорий Стариков, Анастасия Макаренко, Галина Игнатьева, Надежда Отич, Наталья Винниченко, Виктория Дмитренко, Александр Гримайло.

В соответствии с процедурой, во время совместной встречи кандидатов, формат которой еще определяется, учитывая карантин, по их личному голосованию будет сформирован рейтинг. Первые семь станут членами Координационного совета, остальные - в резерве на случай выбывания из состава кого-то из первой семерки.