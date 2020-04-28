На жительницу Середина-Буды составили протокол за невыполнение ею родительских обязанностей Женщина, на иждивении которой находится четверо ее детей, уже не в первый раз попадает в поле зрения работников как правоохранительных органов, так и социальных служб.

Сегодня жительницу Середина-Буды в очередной раз посетили ювенальные полицейские и сотрудники отдела по делам семьи и молодежи райгосадминистрации. Визитеры должны были убедиться в том, что их замечания и рекомендации, оставленные после прошлого посещения, женщина выполнила, и дети имеет все необходимые условия для нормального развития и обучения.

Однако обстановка в доме никак не изменилась - в доме холодно, полный беспорядок и грязь, дети заброшены, нет никаких условий для дистанционного обучения.

«Мать злоупотребляет спиртным и нигде не работает. Что касается отца - то он оставил семью и сейчас о нем мало что известно, - комментирует ситуацию Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в области. - Сейчас женщину предупредили о возможном лишении ее родительских прав, и пока предоставили определенный срок для исправления ситуации. Дети сейчас находятся в больнице, где за ними присматривает и занимается медперсонал. Затем все четверо детей будут помещены в Шосткинский центр социально-психологической реабилитации для детей области».

За уклонение от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей на женщину составлен протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.